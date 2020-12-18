Задержан подозреваемый в избиении петербуржца в магазине на Пятилеток

В Красногвардейском районе сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, который ранее уже был на скамье подсудимых.

Он подозревается в нападении на петербуржца в магазине на проспекте Пятилеток. Инцидент произошел в ночь на 14 декабря. Потерпевший попал в больницу с множественными травмами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, возбуждено уголовное дело по статье «умышленной причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого также инициировано административное производство по статье о потреблении наркотиков или психотропов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчин задержали в двух районах города 13 и 14 декабря. Сигнал о ЧП поступил правоохранителям из гипермаркета на улице Фучика. Там один из посетителей вел себя слишком шумно и несдержанно.