Сеть «Магнит» открыла в Петербурге «кубанский» суперстор

Сеть «Магнит» открыла в Петербурге «кубанский» суперстор
Концепция и дизайн гласят «Добро пожаловать на Кубань». Фото: «Магнит»

Ретейлер «Магнит» открыл в Петербурге свой первый гипермаркет. Круглосуточный «кубанский» суперстор теперь находится на Кушелевской дороге, 1.

Суперсторы являются переосмысленными компактными городскими гипермаркетами с оптимизированным пространством. Концепция и дизайн гласят «Добро пожаловать на Кубань», родной регион ретейлера. Общая площадь первого в Петербурге суперстора составила около 4,3 тысяч кв. метров.

Сеть работает с более чем 60 поставщиками из Петербурга и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сеть гипермаркетов «Оптоклуб Ряды» прекращает свою работу в Северной столице. Гипермаркеты сети закрылись с 14 сентября. Стоимость активов компании сейчас превышает сумму ее долговых обязательств.

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