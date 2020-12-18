В центре Петербурга сносят исторический дом, несмотря на судебный запрет

В центре Петербурга сносят исторический дом, несмотря на судебный запрет
На Воронежской улице сносят историческое здание. Фото: скриншот ВООПИиК

В пятницу утром, 18 декабря, на Воронежской улице начались работы по сносу исторического здания.

Как сообщается в группе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в соцсети «ВКонтакте». Необходимая для демонтажа техника появилась рядом с дореволюционным флигелем минувшей ночью. А утром горожане заметили, что рабочие приступили к сносу постройки.

Градозащитники напомнили, что дом начали сносить вопреки действию мер предварительной защиты, которые были наложены судом. Отмечается, что суд приостановил действие заключения КГИОП, позволяющего снос.

Напомним, в ноябре 2019 года стало известно, на этом участке планируется строительство гостиницы. Еще в 2012 году жители выступали против такой застройки, в связи с чем проект планировки так и не был утвержден. Однако разработка проекта продолжилась и была согласована с КГИОП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отложили стройку на месте манежа Финляндского полка на Васильевском.

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В центре Петербурга сносят исторический дом, несмотря на судебный запрет