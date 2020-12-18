В Ленобласти из аптек пропали антибиотики

В Ленобласти из аптек пропали антибиотики
Жители Ленобласти жалуются на отсутствие антибиотиков в аптеках. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Жители Ленобласти начали жаловаться властям на отсутствие антибиотиков в аптеках региона. Наличие проблемы подтвердили в областном комитете по здравоохранению.

Как сообщает Peterburg2.ru, жительница Ленобласти написала в комментариях в Instagram-аккаунте губернатора Александра Дрозденко, что антибиотиков в региональных аптеках нет от слова совсем. Пациентам, которых не отправляют в больницы, нечем лечиться.

По словам пользовательницы, врачи из города Тосно при заполнении рецептов предупреждают, что найти антибиотики сейчас практически невозможно. В аптеках их нет уже более трех недель, но есть возможность заказать.

Представители комитета по здравоохранению ответили в комментариях, что отсутствие антибиотиков в аптеках связано трудностями при закупках препаратов.

«Большинство лекарств на рынке уходит на работу стационаров. Ни медицина, ни фармрынок не был готов к такому форс-мажору», — заявляют представители Комздрава.

Жители 47 региона недоумевают, как простым людям, которые болеют коронавирусом дома, лечиться от инфекции без необходимых препаратов.

«Как тогда лечиться? у вас есть ответ на этот вопрос? Страна вещает на весь мир, что у нас все благополучно!!! Не подскажете, как лечить человека без лекарств???», — возмущается пользовательница.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин высказался о нехватке бесплатных лекарств в регионах.

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В Ленобласти из аптек пропали антибиотики
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