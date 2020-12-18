На Обуховской обороны иномарка вылетела с дороги и чуть не угодила в Неву

Страшная авария произошла в Петербурге вечером из-за скользкой дороги. Водитель иномарки не справился с управлением и чуть не угодил в Неву. Одна из пострадавших находится в больнице.

Буквально несколько метров и «Тойота Ленд Крузер» оказалась бы в Неве. Но водителю чудом повезло, и он не только не лишился транспортного средства, но и остался жив. Пострадавшая с ним в машине девушка, находится в скорой. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Отмечается, что сам инцидент произошел на проспекте Обуховской обороны примерно в 20:00 в пятницу, 18 декабря. Точная причина аварии неизвестна. Предположительно ДТП произошло из-за скользкой дороги.

По фотографиям местных жителей мы можем увидеть, что автомобиль перевернулся прямо возле Невы. К месту происшествия прибудут спасатели и спецслужбы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что этой зимой спасатели сняли 395 петербуржцев со льда.