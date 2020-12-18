Этой зимой спасатели Петербурга сняли 395 горожан со льда

Штраф за выход на лед до 15 января составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Штраф за выход на лед до 15 января составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербургские водоемы замерзли не так давно, вместе с приходом морозов. Однако уже за это время городские спасатели сняли со льда несколько сотен человек.

Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил заместитель руководителя территориального органа МЧС РФ по Петербургу Виктор Колесов. По его словам, за эту зиму спасательные подразделения вывели на сушу 395 петербуржцев. Среди них были 27 детей, которые выходили на лед ради развлечения.

Для безопасности горожан МЧС каждый год выходит на городское правительство. В свою очередь Смольный подписывает постановление, которое устанавливает запреты выхода на лед в период ледостава и по весне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следить за безопасностью на водных объектах спасателям Петербурга помогают беспилотники.