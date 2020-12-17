Следить за безопасностью на водных объектах спасателям Петербурга помогают беспилотники

Квадрокоптеры помогают спасателям и инспекторам Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга не только контролировать отсутствие людей в опасных зонах на водных объектах, но и фиксировать на видео нарушения.
В ведомстве напоминают, что прогулка по неокрепшему льду — неоправданный риск, который может привести к трагической гибели. Тем не менее, в ходе профилактических рейдов специалисты Комитета уже оформили несколько протоколов в отношении нарушителей.
При этом спасатели также наблюдают за горожанами, которые собираются выйти на лед, и пресекают попытку нарушения, рассказывая о небезопасности такого поступка и грозящих штрафах. Напомним, что выход на лед сейчас может стоить петербуржцам до 5 тысяч рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Ленинградской области также предостерегают от прогулок по тонкому льду.