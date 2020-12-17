Следить за безопасностью на водных объектах спасателям Петербурга помогают беспилотники

Запрет выхода на лед введен Правительством Петербурга до 15 января, до момента, когда по прогнозам метеорологов лед достигнет минимально безопасной толщины. Фото: пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга

Запрет выхода на лед введен Правительством Петербурга до 15 января, до момента, когда по прогнозам метеорологов лед достигнет минимально безопасной толщины. Фото: пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга

Квадрокоптеры помогают спасателям и инспекторам Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга не только контролировать отсутствие людей в опасных зонах на водных объектах, но и фиксировать на видео нарушения.

В ведомстве напоминают, что прогулка по неокрепшему льду — неоправданный риск, который может привести к трагической гибели. Тем не менее, в ходе профилактических рейдов специалисты Комитета уже оформили несколько протоколов в отношении нарушителей.

При этом спасатели также наблюдают за горожанами, которые собираются выйти на лед, и пресекают попытку нарушения, рассказывая о небезопасности такого поступка и грозящих штрафах. Напомним, что выход на лед сейчас может стоить петербуржцам до 5 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Ленинградской области также предостерегают от прогулок по тонкому льду.