Спасатели просят жителей Ленобласти не ходить по хрупкому льду

Спасатели просят жителей Ленобласти не ходить по хрупкому льду
Спасатели просят быть бдительнее и лишний раз не рисковать. Фото: Pixabay

Они отмечают, что лучше не рисковать своим здоровьем и жизнью.

Спасатели в связи с наступившими холодами обратились к жителям Ленинградской области. Они предостерегли их выходов на хрупкий лед, так как это чревато большой опасностью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что безопасно ходить по льду можно, когда его толщина достигает не менее семи сантиметров. Пока что прошло недостаточно времени, чтобы можно было отправиться на прогулку по водоемам, поэтому не стоит рисковать.

«Если лед вдруг станет трескаться, сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике, быстро, но в тоже время осторожно ложитесь на лед и отползите на безопасное место»,

— говорится в сообщении МЧС.

Также спасатели призывают сразу вызывать в службу спасения по телефону 112 или 001.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МЧС предупредили россиян, где можно запускать петарды и фейерверки.

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