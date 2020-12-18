В Нагорном Карабахе скончался российский офицер при разминировании

Российский офицер в составе группы миротворцев скончался при разминировании снарядов в районе Шуши в Нагорном Карабахе. Смерть произошла после полученных ранений.

Согласно данным Министерства обороны России, происшествие случилось 17 декабря, когда при проведении разминирования участка дороги произошел взрыв опасного устройства.

Российский офицер получил тяжелое ранение, из-за которого в последствии скончался. Умер миротворец в составе группы разминирования Международного противоминного центра.

«При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка», – говорится в сообщении Министерства обороны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Владимир Путин обозначил позицию по Нагорному Карабаху. Президент России призвал к урегулированию конфликта без кровопролития.

Российская сторона также считает, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха.