В Сети появилось видео подъема детали, упавшей на легковушку на КАД

В Сети появилось видео подъема детали, упавшей на легковушку на КАД
В аварии обошлось без пострадавших. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Спецслужбы приступили к устранению последствий аварии на внутренней стороне Кольцевой дороги. Спасатели убирают огромную деталь, которая упала на легковушку с трала.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», подъем детали осуществляется с помощью крана. В итоге, мероприятие создало небольшую пробку, которая, как считают водители, продержится примерно 20 минут.

Напомним, что сам инцидент произошел вечером в пятницу, 18 декабря на КАД между развязками с Софийской и Народной улицами. Огромная деталь упала с трала. Причиной местные жители назвали плохое крепление. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Тойота» полностью сгорела на 5-й Жерновской улице. Спасатели смогли ликвидировать огонь, однако от иномарки практически ничего не осталось.

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