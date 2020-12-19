В Петербурге коронавирус унес жизни еще 75 человек

В Петербурге коронавирус унес жизни еще 75 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге за минувшие сутки от коронавируса умерли 75 человек. Все они сдали положительные тесты на новый вирус.

Об этом стало известно в субботу, 19 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в городе скончались 6 тыс. 767 зараженных. Выздоровели от COVID-19 за все время свыше 114 тыс. пациентов.

Напомним, за минувшие сутки медики успели проверить на коронавирус 45 108 петербуржцев. Под наблюдением специалистов находится 1 807 человек. Из них 9 — в обсерваторе, 1 457 — контактные, 341 — на самоизоляции. Новый вирус выявили у 3 754 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у пациентов с тяжелой формой ковидной пневмонии наблюдаются две фазы инфицирования.

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