Определены две фазы тяжелой формы коронавируса

Специалисты продолжат изучение, поскольку это поможет определить период инфицирования коронавирусом и масштабы поражения. Фото: pixabay.com

Специалисты продолжат изучение, поскольку это поможет определить период инфицирования коронавирусом и масштабы поражения. Фото: pixabay.com

У пациентов с тяжелой формой ковидной пневмонии наблюдаются две фазы инфицирования. К такому выводу пришли исследователи Массачусетской больницы.

В ходе исследования специалисты изучили описанные материалы вскрытия 24 пациентов, умерших от новой болезни. В результате им удалось выяснить, что на ранней фазе вирусная нагрузка в легких является высокой и приводит к повышению экспрессии генов для запуска иммунной реакции.

Как сообщили EurekAlert, на более поздней стадии вирус в ткани отсутствует, при этом слишком тяжелое повреждение легких затрудняет восстановление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработчик «Спутника V» оценил влияние препарата на репродуктивное здоровье. Он подчеркнул, что «никакого негативного влияния нет».