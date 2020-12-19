Разработчик «Спутника V» оценил влияние препарата на репродуктивное здоровье

Вакцина от коронавируса «Спутник V» не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию. Такое заявление сделал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, данный аспект учитывался в ходе разработки препарата от новой болезни. Как сообщили РИА Новости, Гинцбург добавил, что это было проверено на животных — мышах и кроликах.

Разработчик препарата подчеркнул, что «никакого негативного влияния нет».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что испытатели вакцины «Спутник V» пожаловались на отсутствие антител. По их данным, уровень антител разнится от превышения нормы в четыре раза до их полной невыработки.