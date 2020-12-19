Разработчик «Спутника V» оценил влияние препарата на репродуктивное здоровье

Разработчик &#171;Спутника V&#187; оценил влияние препарата на репродуктивное здоровье
Российская вакцина от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

Вакцина от коронавируса «Спутник V» не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию. Такое заявление сделал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, данный аспект учитывался в ходе разработки препарата от новой болезни. Как сообщили РИА Новости, Гинцбург добавил, что это было проверено на животных — мышах и кроликах.

Разработчик препарата подчеркнул, что «никакого негативного влияния нет».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что испытатели вакцины «Спутник V» пожаловались на отсутствие антител. По их данным, уровень антител разнится от превышения нормы в четыре раза до их полной невыработки.

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