В Ленобласти будут судить водителя за пьяное ДТП, в котором погиб ребенок

В Ленобласти будут судить водителя за пьяное ДТП, в котором погиб ребенок
Пьяный водитель превысил скорость и не справился с управлением. Фото: pixabay

В Ленинградской области завершили расследование дела в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть ребенка.

Об этом сообщили в областном Следственном управлении СК РФ. Следователи установили, что утром 7 июля 2020 года подозреваемый ехал по автодороге Громово – пос. Приладожское в Приозерском районе на автомобиле «ОКА» без госномеров.

Водитель разогнался и не смог справиться с управлением, в результате чего машина перевернулась. С мужчиной ехал 12-летний мальчик, который получил смертельные травмы.

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция проводит проверку по факту ночного ДТП на Луначарского с одним погибшим.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гибель ребенка ленобласть пьяный водитель суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В «Векторе» рассказали о схожих с COVID-19 и неопасных людям ...
Петербург выделил дополнительные 321 млн рублей на бесплатные лекарства для ...
В Ленобласти будут судить водителя за пьяное ДТП, в котором погиб ребенок
Петербург закупит пульсоксиметры для службы скорой помощи
Смольный объяснил рост заболеваемости COVID-19 ноябрьскими концертами
В Петербурге прикрыли еще девять баров, работающих по ночам
В Петербурге 120 учителей получили вакцину от коронавируса