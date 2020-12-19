Полиция проводит проверку по факту ночного ДТП на Луначарского с одним погибшим

Полиция организовала проверку по факту дорожной аварии в Выборгском районе Петербурга, в которой погиб водитель иномарки.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, все произошло в ночь на субботу, 19 декабря, в 01:25 на пересечении Луначарского проспекта и улицы Ушинского. Автомобиль «Субару Форестер» на красный свет вылетел на перекресток, где врезался в иномарку «Хендай Солярис». В результате удара «Субару» откинуло в осветительный столб и припаркованный автомобиль.

Жертвой ДТП стал 35-летний водитель «Субару», он получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Его 32-летний пассажир отделался травмами средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вырезали людей из искореженного авто после ДТП на Луначарского, есть погибший.