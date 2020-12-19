Две девочки закидали снегом Вечный огонь в Красном Селе и попали в полицию

Сейчас Вечный огонь вновь продолжает свою работу. Фото: pixabay.com

Сейчас Вечный огонь вновь продолжает свою работу. Фото: pixabay.com

Две школьницы из Красного Села закидали снежками Вечный огонь в парке. Вскоре нарушительниц нашли и доставили в отдел полиции.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД России, все произошло в субботу, 19 декабря, около 14:40 в парке города Красное Село. Местный житель проходил мимо Вечного огня и заметил, что пламя потушено и пахнет газом.

Бдительный мужчина вызвал полицию, и вскоре горение огня было восстановлено. Полицейские отправились смотреть записи с камер видеонаблюдения и установили, что Вечный огонь потушили две 13-летние девочки, закидав его снежками.

Школьниц нашли и доставили в отдел полиции для проведения профилактической беседы. Родителей девочек привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хулиганы под покровом ночи затушили «Вечный огонь» на Марсовом поле.