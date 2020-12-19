Власти Петербурга раскрыли реальное число заболевших COVID-19 в городе

Городские власти опубликовали статистику с реальным числом выявленных в Петербурге случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно реальным показателям, суточный прирост заболеваемости в Северной столице преодолел 5-тысячную отметку еще в начале декабря. Тогда как в официальной статистике говорится максимум о 3800 новых заболевших в день. С конца ноября она не подскакивала вверх.

Реальные цифры можно найти в отчетах межведомственного координационного совета, которые публикуют на сайте Смольного.Расхождения в статистиках видны в первом же отчете, датированном 16 декабря.

Различиям дали объяснение — в справку попадают оперативные данные комитете по здравоохранению и федерального регистра лиц с коронавирусом. В связи с различиями в методах сбора информации они могут отличаться от статистики Роспотребнадзора и Информационного центра по мониторингу ситуации

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный объяснил рост заболеваемости COVID-19 ноябрьскими концертами.