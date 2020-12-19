Смольный объяснил рост заболеваемости COVID-19 ноябрьскими концертами

Статистика пока не говорит о снижении заболеваемости. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Статистика пока не говорит о снижении заболеваемости. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В последние две недели в Санкт-Петербурге наблюдается рост числа госпитализированных с коронавирусом горожан. По мнению властей, это связано с предновогодней активностью петербуржцев.

Как сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с вирусом, в Петербурге зафиксировано количества госпитализаций пациентов, которым диагностирован ковид или внебольничная пневмония.

Отмечается, что причиной этого могли стать последствия проведения ряда культурно-массовых мероприятий в конце ноября. Также на это могла повлиять активность горожан перед праздниками, особенно в торговых центрах.

Напомним, в Петербурге за сутки коронавирус выявили у 3 754 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном заявили, что Петербург близок к выходу на плато по коронавирусу.