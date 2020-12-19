Смольный объяснил рост заболеваемости COVID-19 ноябрьскими концертами

Смольный объяснил рост заболеваемости COVID-19 ноябрьскими концертами
Статистика пока не говорит о снижении заболеваемости. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В последние две недели в Санкт-Петербурге наблюдается рост числа госпитализированных с коронавирусом горожан. По мнению властей, это связано с предновогодней активностью петербуржцев.

Как сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с вирусом, в Петербурге зафиксировано количества госпитализаций пациентов, которым диагностирован ковид или внебольничная пневмония.

Отмечается, что причиной этого могли стать последствия проведения ряда культурно-массовых мероприятий в конце ноября. Также на это могла повлиять активность горожан перед праздниками, особенно в торговых центрах.

Напомним, в Петербурге за сутки коронавирус выявили у 3 754 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном заявили, что Петербург близок к выходу на плато по коронавирусу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ковид новости СПб пандемия рост заболеваемости


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В «Векторе» рассказали о схожих с COVID-19 и неопасных людям ...
Петербург выделил дополнительные 321 млн рублей на бесплатные лекарства для ...
В Ленобласти будут судить водителя за пьяное ДТП, в котором погиб ребенок
Петербург закупит пульсоксиметры для службы скорой помощи
Смольный объяснил рост заболеваемости COVID-19 ноябрьскими концертами
В Петербурге прикрыли еще девять баров, работающих по ночам
В Петербурге 120 учителей получили вакцину от коронавируса