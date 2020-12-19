В Смольном заявили, что Петербург близок к выходу на плато по коронавирусу

Дмитрий Лисовец заявил о приближении выхода на плато по заболеваемости. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Дмитрий Лисовец заявил о приближении выхода на плато по заболеваемости. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Количество ежедневных исследований на коронавирус в Петербурге с начала декабря держится на одном уровне, поэтому комитет по здравоохранению города надеется на приближение выхода на плато по заболеваемости.

Глава ведомства Дмитрий Лисовец рассказал в программе «Петербург против коронавируса», что город медленно, но верно начинает выходить на некое плато, однако пока рано говорить об этом со 100-процентной уверенностью.

По словам чиновника, в настоящее время в Северной столице наблюдается рост числа случаев заражения среди взрослых пациентов. Однако число заболевших увеличивается более медленными темпами, чем ранее. Сейчас рост числа госпитализированных взрослых больных составляет 4%. Буквально месяц назад этот показатель колебался на уровне 15-20%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам объяснили, как записаться на вакцинацию от коронавируса.