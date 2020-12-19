В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 754 человека

В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 754 человека
В Петербурге продолжают выявлять зараженных коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 3 754 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Об этом стало известно в субботу, 19 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, на первом месте оказалась Москва, где за указанный период болезнь подтвердилась у 6 459 жителей. Третью строчку заняла Московская область — 1 514 новых инфицированных. В Ленобласти за сутки коронавирус подхватил 231 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ назвали главную причину низкой смертности от коронавируса в России

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