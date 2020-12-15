В ВОЗ назвали главную причину низкой смертности от коронавируса в России

В ВОЗ назвали главную причину низкой смертности от коронавируса в России
Слаженная работа системы здравоохранения позволяет сохранять достаточно низкую летальность. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

Феномен коронавируса в России заключается в низких показателях смертности на фоне большого числа инфицированных. Такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, страна занимает четвертое место в мире по числу заражений Covid-19. В то же время слаженная работа системы здравоохранения позволяет сохранять достаточно низкую летальность.

Специалист рассказала в беседе с «Комсомольской правдой», что система здравоохранения в большинстве регионов могла принять всех пациентов, нуждающихся в госпитализации. Речь идет о людях, которым требуется кислородная терапия и более сложный уход.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во всех регионах России стартовала массовая вакцинация от коронавирусную инфекции. Всего в вакцинации участвуют 1 229 медорганизаций.

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ВОЗ летальные исходы Россия


 

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