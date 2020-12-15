Во всех регионах России началась массовая вакцинация от коронавируса

Во всех регионах России началась массовая вакцинация от коронавируса
Вакцина от коронавируса станет доступнее. Фото: minzdrav.gov.ru

Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа началась во всех регионах России. Соответствующее объявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. По его словам, в стране сейчас задействовано 89 медорганизаций, которые принимают препараты от Covid-19 и занимаются их распределением. Всего в вакцинации участвуют 1 229 медорганизаций.

Как сообщили «РИА Новости», Мурашко подчеркнул, что перед широкой поставкой вакцины прошли пробные логистические поставки, они позволили отработать всю цепочку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северная столица для борьбы с коронавирусной инфекцией получит 100 тыс. доз вакцины до конца 2020 года. На данный момент в городе привито 254 человека.

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