Во всех регионах России началась массовая вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа началась во всех регионах России. Соответствующее объявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. По его словам, в стране сейчас задействовано 89 медорганизаций, которые принимают препараты от Covid-19 и занимаются их распределением. Всего в вакцинации участвуют 1 229 медорганизаций.
Как сообщили «РИА Новости», Мурашко подчеркнул, что перед широкой поставкой вакцины прошли пробные логистические поставки, они позволили отработать всю цепочку.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северная столица для борьбы с коронавирусной инфекцией получит 100 тыс. доз вакцины до конца 2020 года. На данный момент в городе привито 254 человека.