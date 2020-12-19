Спасатели потушили пожар на Индустриальном проспекте

В субботу, 19 декабря, в Петербурге в Красногвардейском районе на Индустриальный проспекте, 29 произошёл пожар.

В жилом 16-ти этажном доме на 5-м этаже загорелась однокомнатная квартиру, общая площадь которой составляет 35 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

В комнате 15 квадратных метров и коридоре горела обстановка на общей площади 12 квадратных метров. В квартире спасли мужчину. Его забрала скорая. Кроме того, с верхних этажей эвакуировано 15 человек, среди которых было двое детей. Справиться с огнем удалось к 19.00. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти спасатели тушили сразу два частных дома. Они справились с огнем за час, но спасти одного из жителей так и не успели.