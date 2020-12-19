По факту ДТП с ВАЗом и пассажирским автобусом в Ленобласти проводится проверка

В Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля «ВАЗ».

В момент аварии в автобусе находились 12 человек. К счастью, в результате ДТП в автобусе никто не пострадал, сообщили пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и региону.

Пассажир легковушки получил тяжелые травмы, а водитель попал в больницу с травмами средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области завершили расследование дела в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть ребенка.