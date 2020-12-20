Ночью на Выборгской набережной произошло серьезное ДТП

В ночь на 20 декабря на Выборгской набережной, 43 в Петербурге произошло серьезное ДТП.

По словам очевидцев, в аварию попали как минимум три машины.

На место происшествия прибыли скорая, сотрудники полиции и спасатели.

«Серьезное дтп на Выборгской набережной 43. Три машины пострадало, ДПС, скорая, МЧС на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места аварии. На кадрах видно, как осколки и куски корпусов машин раскидало проезжей части. Официальной информации о пострадавших не поступало.

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