Пенсионер напал с ножом на своих соседей по коммуналке на Купчинской улице

Конфликт разгорелся в доме 24 на Купчинской улице. Фото: Гугл карты

Конфликт разгорелся в доме 24 на Купчинской улице. Фото: Гугл карты

Во Фрунзенском районе Петербурга пенсионер ножом ударил по подбородку свою соседку по коммунальной квартире. Пострадал и ее сожитель.

В субботу, 19 декабря, в отдел полиции поступило сообщение о поножовщине в доме № 24 по улице Купчинской. Прибывшие правоохранители установили, что 71-летний пенсионер во время внезапной ссоры ножом ударил свою 37-летнюю соседку. Досталось и ее сожителю.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пьяного потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Его сожительнице оказали медпомощь и отпустили. Пенсионера задержали.

В отношении пожилого жителя составили протокол по факту мелкого хулиганства. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово местный житель зарезал парня у жилого дома. Стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве.