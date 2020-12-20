Пенсионер напал с ножом на своих соседей по коммуналке на Купчинской улице

Во Фрунзенском районе Петербурга пенсионер ножом ударил по подбородку свою соседку по коммунальной квартире. Пострадал и ее сожитель.
В субботу, 19 декабря, в отдел полиции поступило сообщение о поножовщине в доме № 24 по улице Купчинской. Прибывшие правоохранители установили, что 71-летний пенсионер во время внезапной ссоры ножом ударил свою 37-летнюю соседку. Досталось и ее сожителю.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пьяного потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Его сожительнице оказали медпомощь и отпустили. Пенсионера задержали.
В отношении пожилого жителя составили протокол по факту мелкого хулиганства. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово местный житель зарезал парня у жилого дома. Стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве.