В Кудрово местный житель зарезал парня у жилого дома

В Кудрово местный житель зарезал парня у жилого дома
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Злоумышленник зарезал молодого человека в Кудрово.

Трагедия случилась на Итальянской улице. В половину второго ночи в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа у одного из домов. Прибывшие полицейские нашли на месте тело местного жителя 1994 года рождения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, предполагаемый убийца был пойман спустя несколько минут. Им оказался 36-летний безработный, также из Кудрово.

По предварительным данным, задержанный во время внезапной ссоры ножом ударил своего оппонента.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прохожий получил ножевое ранение возле ларька на бульваре Новаторов.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание кудрово


 

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