Прохожий получил ножевое ранение возле ларька на бульваре Новаторов

Прохожий получил ножевое ранение возле ларька на бульваре Новаторов
Полицейские начали розыск злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Петербуржец получил ножевое ранение возле ларька на бульваре Новаторов. Он самостоятельно дошел до дома, а оттуда вызвал скорую. Полиция ищет виновного.

Инцидент случился в субботу, 19 декабря, около шести часов вечера. 24-летний мужчина заявил в полицию о получении ножевого ранения в ходе конфликта с неизвестным возле ларька. После этого мужчина сам дошел до дома, откуда его доставили в больницу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время стражи порядка начали розыск злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный мужчина вонзил нож в руку кассира, пытаясь вынести палку колбасы из магазина на Благодатной.

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