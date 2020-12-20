Пьяный мужчина вонзил нож в руку кассира, пытаясь вынести палку колбасы из магазина на Благодатной

Пьяный мужчина вонзил нож в руку кассира, пытаясь вынести палку колбасы из магазина на Благодатной
Мужчина попытался вынести колбасу. Фото: pixabay

В магазине на Благодатной улице мужчина напал на кассира с канцелярским ножом. Ему не дали вынести неоплаченную палку колбасы.

Инцидент произошел в субботу, 19 декабря. Пьяный мужчина попытался вынести из магазина колбасу, не оплатив товар. Сотрудники попытались его задержать, но мужчина стал сопротивляться. Он ударил ножом по руке 50-летнюю женщину-кассира.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 326 рублей. Пострадавшей понадобилась помощь медиков.

Прибывшие полицейские задержали пьяного «покупателя». В отношении него был составлен административный протокол. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный мужчина сбросил гостью с балкона пятого этажа после застолья на Ленской.

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