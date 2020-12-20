В Петербурге пьяный мужчина угнал машину у таксиста, пока тот ходил за кофе

В Петербурге задержали мужчину, который угнал такси. Он вызвал машину, а когда водитель вышел за кофе, сел за руль и уехал.

В субботу, 19 декабря, в отдел полиции обратился 31-летний мужчина с заявлением об угоне. Он рассказал, что клиенты заказали такси от дома №9 по проспекту Стачек до дома №22 по проспекту Наставников. В ходе поездки заявитель отвлекся на покупку кофе, а пассажиры в это время пересели за руль Renault Logan, стоимостью 400 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, стражи порядка поймали злоумышленников спустя пару часов на Выборгском шоссе на повороте в поселок Песочное. За рулем находился ранее судимый 42-летний житель Сертолово. Мужчина был в нетрезвом виде.

По факту мелкого хулиганства составили административный протокол, также было возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе задержали кассира, который угнал каршеринг.