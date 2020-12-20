Члены Общественной палаты призывают сурово наказать журналистку, солгавшую Путину

Ежегодная пресс-конференция Путина состоялась 17 декабря и длилась 4,5 часа. За это время глава государства ответил на более чем 50 вопросов журналистов, а также обращений граждан, поступивших в колл-центр. Скриншот: трансляция ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина

Ежегодная пресс-конференция Путина состоялась 17 декабря и длилась 4,5 часа. За это время глава государства ответил на более чем 50 вопросов журналистов, а также обращений граждан, поступивших в колл-центр. Скриншот: трансляция ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина

Первый заместитель главы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич возмущен поступком рязанской журналистки, которая принесла на пресс-конференцию Владимира Путина плакат с ложной информацией, чтобы привлечь внимание.

Сотрудница одного из рязанских изданий пришла на пресс-конференцию президента с табличкой «Я беременна». Однако её вопрос был посвящен совсем другой тематике: журналистка предложила присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России, поскольку он спас из пожара семь человек. Заметный плакат девушка взяла, чтобы привлечь внимание. «Понятно, вы нас надули», — констатировал Путин.

Малькевич, в свою очередь, назвал заявление журналистки «беспардонной ложью и фальсификацией». Кроме того, за «поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста», девушку предложили из вовсе исключить из Союза журналистов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие еще вопросы задавали Владимиру Путину в ходе пресс-конференции.