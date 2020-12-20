Из-за пожара в кафе на проспекте Юрия Гагарина эвакуировали 40 человек

Из-за пожара в кафе на проспекте Юрия Гагарина эвакуировали 40 человек
Место происшествия. Фото: Google View

В воскресенье, 20 декабря, в Московском районе Северной столицы в одном из заведений на проспекте Юрия Гагарина произошел пожар.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, эпицентром возгорания стала вентиляционная шахта на кухне ресторана на проспекте Юрия Гагарина, 71. В итоге пламя распространилось на площади 0,5 квадратных метров — горел, к счастью, только мусор.

Тем не менее, прибывшие по вызову пожарные эвакуировали из здания кафе 40 сотрудников — никто из них не пострадал. На данный момент чрезвычайное происшествие удалось предотвратить — огонь уже ликвидировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в жилом доме под Гатчиной утром 20 декабря раздался взрыв. В причинах случившегося разбираются правоохранительные органы. К счастью, в происшествии нет пострадавших — взрывной волной лишь выбило окна в одной из квартир.

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