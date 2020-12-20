Глава Минздрава озвучил сроки начала вакцинации пожилых россиян от COVID-19

По словам Мурашко, сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет. Фото: Минздрав РФ

По словам Мурашко, сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что кампания по иммунизации пожилого населения России от коронавируса может начаться уже на следующей неделе.

Об этом руководитель Минздрава рассказал в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в воскресенье, 20 декабря. Мурашко не назвал точных сроков начала вакцинации, однако отметил, что власти надеются начать кампанию в ближайшие дни. Министр объяснил, что сейчас подходят к концу клинических испытания вакцины «Спутник V» среди людей старше 60 лет.

Напомним, что по последним данным за сутки в России выявили почти 29 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Кроме того, за этот период жертвами болезни стали 511 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице планируют открыть порядка 70 пунктов, где будет проводиться вакцинация от коронаввирусной инфекции.