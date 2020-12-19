В Петербурге откроют 70 пунктов вакцинации от коронавируса

В Петербурге планируется открыть порядка 70 пунктов вакцинации от коронавируса.

Губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Калининского района рассказал, что в городе уже есть 5 тыс. доз вакцины.

«Мы обратились в Минздрав, чтобы нам на первом этапе выделили 100 тысяч доз», — отметил он.

В первую очередь прививаются врачи, медперсонал, учителя, представители силовых ведомств и соцработники.

«Будет установлена общая электронная запись, желающие тоже смогут привиться», — добавил губернатор

По последним данным, в Петербурге зарегистрировано 197 054 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 114 806, число смертельных исходов достигло 6 767.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге первые 120 школьных педагогов приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Каждого учителя перед прививкой внимательно осмотрел медик. Нескольких педагогов вакцинируют чуть позднее: кто-то пришел с насморком, а кто-то с повышенным давлением.