Вакцинация соцработников Петербурга от COVID-19 начнется 21 декабря

В понедельник, 21 декабря, в Северной столице начинается массовая вакцинация социальных работников против коронавирусной инфекции, информируют в Смольном.

На данный момент, как сообщает межведомственный городской координационный совет по борьбе с распространением COVID-19, в Петербурге прививки от коронавируса получили 674 человека. Из них 179 прошли вакцинацию полного цикла — то есть, оба этапа. Большинство привитых — медицинские работники. Кроме них с 18 декабря также ставят прививки педагогам. Следующие на очереди — социальные работники.

Отметим, что в городе продолжают выдавать бесплатные медикаменты пациентам, которые лечатся от COVID-19 на дому. На эти цели из резервного фонда Петербурга выделили 321 млн рублей, а лекарства получили более 33 тысяч жителей Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на следующей неделе, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, может начаться вакцинация пожилых россиян.