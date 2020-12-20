Спецборт МЧС доставит из Читы в Петербург месячного малыша с пороком сердца

Петербургские врачи не раз спасали жизни маленьким пациентам с тяжелыми заболеваниями. Фото: pixabay

Петербургские врачи не раз спасали жизни маленьким пациентам с тяжелыми заболеваниями. Фото: pixabay

Специальный борт МЧС привезет из Читы в Северную столицу месячного мальчика с тяжелым пороком сердца. Петербургские врачи попытаются спасти его жизнь.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Забайкальского края, новорожденный — из числа двойни. Мальчик родился первым, и врачи диагностировали у него сложное врожденное заболевание — малыш каждый день борется за жизни. «Нельзя отказаться ему в этом шансе», — заявила главный неонатолог Забайкальского края Татьяна Помулева. При этом брат мальчика абсолютно здоров.

Новорожденного перевезут на спецборту МЧС из краевой детской клинической больницы в университет педиатрии Петербурга. При этом «потревожат» ребенка единожды — при погрузке в машину скорой помощи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Педиатрическом университете хирурги провели сложнейшую операцию по удалению опухоли сердца двухлетнему мальчику.