ДТП на улице Грота спровоцировало пробку

ДТП на улице Грота спровоцировало пробку
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 20 декабря, на улице Грота в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

В результате аварии проезд с улицы Профессора Попова на Песочную набережную оказался заблокирован.

Судя по опубликованным фото, участники ДТП мешают проезду машин.

«ДТП на ул. Грота. В итоге единственный проезд с ул. Профессора Попова на Песочную набережную перекрыт. Езжайте по Вяземскому переулку», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Выборгской набережной произошло ДТП с участием трех машин. В результате столкновения пострадали два человека. Полиция проводит проверку.

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