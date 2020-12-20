ДТП на улице Грота спровоцировало пробку

В воскресенье, 20 декабря, на улице Грота в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

В результате аварии проезд с улицы Профессора Попова на Песочную набережную оказался заблокирован.

Судя по опубликованным фото, участники ДТП мешают проезду машин.

«ДТП на ул. Грота. В итоге единственный проезд с ул. Профессора Попова на Песочную набережную перекрыт. Езжайте по Вяземскому переулку», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Выборгской набережной произошло ДТП с участием трех машин. В результате столкновения пострадали два человека. Полиция проводит проверку.