На проспекте Маршала Жукова не смогли разъехаться Nissan и Jeep

На проспекте Маршала Жукова не смогли разъехаться Nissan и Jeep
ДТП на проспекте Маршала Жукова. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 20 декабря, на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов в Петербурге произошло ДТП с участием двух автомобилей марок Nissan и Jeep.

По словам очевидцев, автомобиль марки Nissan въехал в Jeep.

«Nissan X-Trail н приехал в JEEP 4×4 на пересечении Жукова и Ветеранов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным в соцсети фото, иномарки не получили значительных повреждений. Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Выборгской набережной произошло ДТП с участием трех машин. В результате столкновения пострадали два человека. Полиция проводит проверку.

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