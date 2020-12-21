Аэропорт Пулково в понедельник работает без задержек и отмен

Сегодня в небо над петербургским аэропортом Пулково поднимутся все запланированные рейсы.

Об этом стало известно в понедельник, 21 декабря. Согласно данным электронного табло аэровокзала, все рейсы сегодня будут выполнены по расписанию: информации о каких-либо задержках или отмененных рейсах нет.

Стало известно, что сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между российскими регионами, а также ряд рейсов за рубеж. Среди прочего, пассажиры отправятся из Петербурга в Стамбул, Самарканд, Занзибар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Пулково начнут летать рождественские рейсы в Германию. В этом декабре флагманский авиаперевозчик Германии выполнит четыре рождественских рейса из города на Неве во Франкфурт-на-Майне.