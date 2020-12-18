Из Пулково начнут летать рождественские рейсы в Германию

Из Пулково начнут летать рождественские рейсы в Германию
Рейсы будет выполнять авиакомпания Lufthansa. Фото: ВВСС

Авиакомпания Lufthansa запускает рождественские рейсы из петербургского аэропорта Пулково. Пассажиры смогут улететь во Франкфурт-на-Майне начиная с 19 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы». Так, в этом декабре флагманский авиаперевозчик Германии выполнит четыре рождественских рейса из города на Неве во Франкфурт-на-Майне.

Пассажиры смогут улететь в немецкие города 19, 22, 26 и 29 декабря. Вылеты запланированы на 19:00.

Отмечается, что билеты на указанные рейсы можно забронировать на сайте Пулково или на сайте авиаперевозчика.

«Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о правилах въезда в другие страны в соответствии с эпидемиологической ситуацией», — добавили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выросли запросы на авиабилеты из России в Белоруссию почти на 50%.

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