В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 77 человек

В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 77 человек
В Петербурге подтвердили новые случаи смерти от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

За последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 77 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно в понедельник утром, 21 декабря. Согласно данным оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, у всех пациентов, чьи смерти были обнаружены за вчерашний день, был положительный тест на COVID-19.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в городе на Неве достигло 204 тыс. 565.

Кроме того, за минувшие сутки петербургские медики сняли диагноз COVID-19 1870 пациентам, которые сдали два отрицательных теста на коронавирус. Всего за время пандемии от ковида вылечились 119 тыс. 2 петербуржца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа причина воспалительных процессов от коронавируса.

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