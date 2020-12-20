Названа причина воспалительных процессов от коронавируса

Ученые назвали причину, по которой у пациентов с коронавирусом возникает воспалительный процесс.

Выяснилось, что пациенты, зараженные коронавирусом, сталкиваются с различными воспалениями из-за молекулы РНК, ответственной за реакцию иммунитета на вирусы, сообщает ER.

Легкие и другие органы воспаляются из-за высокой выработки miR-155 иммунными клеточными структурами. Кроме того, РНК может использоваться частицами коронавируса для того, чтобы замаскировать наличие инфекции в организме человека.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 848 377 случаев заражения, выздоровело 2 275 657 пациентов, умерло 50 858 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.