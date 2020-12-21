Союз пациентов заявил о нехватке более 40 лекарств в России

Союз пациентов заявил о нехватке более 40 лекарств в России
Члены союза подготовили и отправили обращения о дефиците препаратов президенту, в Минздрав и Минпромторг. Фото: Pixabay

Российские пациенты жалуются на дефицит 42 лекарственных препаратов, которые входят в список рекомендуемых для лечения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского союза пациентов.

Как сообщают «Известия, перебои с поставками лекарств, которые необходимы для лечения хронических болезней, заметили еще в начале пандемии, весной 2020 года. В начале осени ситуация ухудшилась. Члены союза подготовили и отправили обращения о дефиците препаратов президенту, в Минздрав и Минпромторг.

Речь идет об антибиотиках (левофлоксацине и азитромицине), антикоагулянтах (эноксапарине натрия), противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов (гидроксихлорохине и тоцилизумабе).

Глава объединения Юрий Жулев считает, что дефицит возник из-за неправильной оценки реального спроса, а также распределения препаратов между коронавирусными пациентами и хроническими заболеваниями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин высказался о нехватке бесплатных лекарств в регионах.

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