На Ленинградской АЭС искали бомбу после звонка жители Красного Бора

Правоохранители осмотрели Атомную станцию в Ленобласти на наличие бомбы. Об угрозе сообщил житель поселка Красный Бор.

Поздним вечером воскресенья, 20 декабря, в отдел полиции обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что на ЛАЭС может произойти взрыв. Совершить его якобы намерен некий полковник Осипов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе осмотра оперативники не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств на ЛАЭС-1 и ЛАЭС-2. Эвакуация станции не проводилась.

Около полуночи полиция нагрянула домой к звонящему, но мужчины там не оказалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжеминер из Петербурга получил условный срок за «бомбу» в «Ленте».