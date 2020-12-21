Петербуржцы смогут следить за процессом градостроительства

Петербуржцы смогут следить за процессом градостроительства
Проект постановления утвердило ЗакСобрание Петербурга. Фото: Законодательное собрание Петербурга

В Петербурге на рассмотрение Законодательного Собрания внесли законопроект, целью которого является повышение информированности горожан о градостроительной деятельности.

Согласно законопроекту, на официальном сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга должна публиковаться информация о регистрации строительных планов. Кроме того, к электронному градостроительному плану земельного участка (ГПЗУ). необходимо прикладывать данные о проведенных ранее инженерных взысканиях.

Так горожане будут осведомлены о застраиваемых земельных участках: их место расположения, площадь, территориальная зона, предполагаемая цель их использования и т.д. Кроме того, граждане смогут следить за процессом строительства и заранее узнавать, в какие сроки будет построен объект.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге приняли поправки в федеральный законопроект о реновации.

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