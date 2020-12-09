В Петербурге приняли поправки в федеральный законопроект о реновации

В Петербурге приняли поправки в федеральный законопроект о реновации
Депутаты поддержали инициативу. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Депутаты обсудили 12 поправок, которые должны защитить права и интересы горожан.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга сегодня, 9 декабря, рассмотрело поправки в федеральный законопроект о реновации и приняло его. Депутаты обсудили 12 поправок, которые должны защитить права и интересы жителей многоквартирных домов, сохранить объекты культурного наследия и минимизировать возможность для злоупотреблений.

Депутаты хотят, чтобы петербуржцы участвовали в слушаниях, на которых будут обсуждать проекты комплексного развития территорий. В программу реноваций планируют включать только аварийные дома. Депутат Александр Рассудов также призвал не заставлять подрядчиков браться за реализацию проекта, если он передумал участвовать в конкурсе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге планируют внести 12 поправок в федеральный законопроект реновации.

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