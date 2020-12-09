В Петербурге планируют внести 12 поправок в федеральный законопроект реновации

Они нужны в первую очередь для того, чтобы защитить права и интересы жителей многоквартирных домов.

ЗакС Санкт-Петербурга собирается рассмотреть поправки в федеральный законопроект реновации. Он направлен на защиту прав и законных интересов жителей многоквартирных домов, сохранение объектов культурного наследия и минимизацию возможностей для злоупотребления. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского парламента.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров считает, что закон является одним из важнейших за последнее время. Он убежден, что поправки простимулируют развитие комфортной и современной городской среды.

«Очень надеюсь, что федеральные законодатели прислушаются к мнению коллег из второй столицы России. Наша общая задача – запустить правовой процесс обновления городской среды, который позволит вывести качество жизни всех россиян на новый уровень»,

— подытожил Макаров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге завершился снос шести домов по программе реновации.