В Петербурге планируют внести 12 поправок в федеральный законопроект реновации

В Петербурге планируют внести 12 поправок в федеральный законопроект реновации
Макаров рассказал о важности поправок. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Они нужны в первую очередь для того, чтобы защитить права и интересы жителей многоквартирных домов.

ЗакС Санкт-Петербурга собирается рассмотреть поправки в федеральный законопроект реновации. Он направлен на защиту прав и законных интересов жителей многоквартирных домов, сохранение объектов культурного наследия и минимизацию возможностей для злоупотребления. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского парламента.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров считает, что закон является одним из важнейших за последнее время. Он убежден, что поправки простимулируют развитие комфортной и современной городской среды.

«Очень надеюсь, что федеральные законодатели прислушаются к мнению коллег из второй столицы России. Наша общая задача – запустить правовой процесс обновления городской среды, который позволит вывести качество жизни всех россиян на новый уровень»,

— подытожил Макаров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге завершился снос шести домов по программе реновации.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
законопроект закс поправки реновация


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 3 761 человека
В Петербурге приняли поправки в федеральный законопроект о реновации
Задержан петербуржец, устроивший стрельбу из Cadillac в Сертолово
ЗакС пока не планирует вводить дополнительные меры поддержки бизнеса
Попова заявила, что летальность от коронавируса в России остается ниже ...
Пенсионер с коронавирусом умер по дороге домой из больницы на Доблести
Макаров об обысках у дочери: «Я воин, я ко всему готов»
Гинцбург рекомендовал не пить три дня после вакцинации от коронавируса