Полиция проверит драку на детской площадке в Петербурге

В Московском районе Петербурга полиция выясняет причины группового конфликта, в котором участвовали трое мужчин и петербургская семья с ребенком.

Как сообщили в городском управлении МВД по Петербургу, вечером 19 декабря наряды полиции прибыли на место происшествия во дворе дома на Измайловском проспекте, где трое мужчин напали на 14-летнюю девочку. В разгар конфликта она позвонила родителям и старшей сестре. В результате потасовки всем членам семьи потребовалась медицинская помощь.

В отдел полиции для разбирательств доставили троих мужчин. Семья же в это время поехала в больницу для фиксации полученных травм. Уже в отделе мужчинам вызвали скорую помощь, поскольку им также потребовалось зафиксировать травмы.

Позже больница отправила в полицию телефонограммы о полученных травмах каждого участника драки. Полиция разбирается в обстоятельствах и причинах конфликта.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу, следственные органы приняли к своему производству материалы доследственной проверки по факту драки во дворе дома на Новоизмайловском проспекте. Следователи проверят возможные противоправные действия в отношении несовершеннолетних.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что известно об избиении семьи в Петербурге.