В России за сутки выявлены рекордные 29,3 тыс. инфицированных COVID

В России за сутки выявлены рекордные 29,3 тыс. инфицированных COVID
Новые случаи подтверждены в 84 регионах России. Фото: администрация Петербурга

В России за минувшие сутки коронавирус выявили у 29 тыс. 350 человек. Новый показатель стал рекордным с начала пандемии Covid-19.

Об этом стало известно в понедельник, 21 декабря. Как сообщил федеральный штаб по борьбе с распространением новой болезни, всего заболели 2 млн 877 тыс. 727 человек.

Лидером по суточному приросту вновь стала Москва, где выявили еще 7 тыс. 797 случаев заражения. В Петербурге вирус подхватили 3 тыс. 752 человек, в Московской области — 1 тыс. 523.

Новые случаи подтверждены в 84 регионах страны. У 19,7% заболевших болезнь протекала без клинических проявлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за указанный период в России сдали 437 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа.

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