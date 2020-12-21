Петербург сохраняет лидерство по числе смертей от COVID-19 среди городов России

Рост случаев заражения ковидом и летальных исходов в Петербурге замедлился, однако на спад болезнь пока не идет. Фото: pixabay

Рост случаев заражения ковидом и летальных исходов в Петербурге замедлился, однако на спад болезнь пока не идет. Фото: pixabay

По сведениям оперативного штаба на 21 декабря, за минувшие сутки в Северной столице зарегистрировано 77 смертей от коронавирусной инфекции — больше, чем во всех других регионах России.

В общей сложности за последние сутки по стране скончались 493 пациента с подтвержденным COVID-19. В Москве умерли 75 человек, в Санкт-Петербурге — 77. Соответственно, город на Неве вот уже несколько дней сохраняет за собой лидерство в этом антирейтинге. К счастью, в Ленинградской области 20 декабря смертей от ковида не зафиксировано.

Нарастающим итогом в Петербурге жертвами коронавируса стали 6 917 человек, в Москве от COVID-19 скончались 10 469 пациентов, в Ленобласти — 200. В целом по России болезнь унесла жизни более 51,3 тысячи человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России новый рекорд по суточным случаям заражений — коронавирус выявлен более чем у 29,3 тысяч человек.